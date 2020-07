TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat para penggemar karakter Monkey D Luffy dkk, dalam serial komik One Piece.

Simak, spoiler atau sinopsis komik One Piece chapter 976, kembalinya Jinbei ke hadapan Luffy.

One Piece adalah sebuah seri manga Jepang, yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda.

Manga ini telah dimuat di majalah Weekly Shonen Jump milik Shueisha sejak tanggal 22 Juli 1997, dan telah dibundel menjadi 91 volume tankobon.

Spoiler One Piece chapter 976

Setelah dua minggu meninggalkan penggemarnya, akhirnya One Piece 976 hadir dengan judul, We will uphold our duty.

Di edisi kali ini akan terungkap banyak hal detail yang menarik, serta menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini muncul.

Salah satunya adalah tentang Jinbe dan takdirnya, setelah pertemuan dengan bajak laut Big Mom.

Jinbe akan muncul lagi di chapter ini.

Lebih dari itu, dia akan diperkenalkan sebagai anggota resmi dari Strawhat.