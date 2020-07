Pelaku saat di Mapolsek Way Kanan. Sudah Lakukan Beberapa Kali Pencurian, MY Terancam Penjara 7 Tahun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Kasatreskrim Polres Waykanan, AKP Devi Sudjana mengatakan MY bersama barang bukti satu unit Laptop warna hitam merk Axioo dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

“Kita masih lakukan pengembangan kasusnya,” katanya, Rabu 22 Juli 2020.

Atas kejadian itu pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dikenai dengan pasal 363 KUHP.

“MY terancam kurungan penjara maksimal tujuh tahun,” ujarnya.

Beberapa Kali Lakukan Pencurian

Tersangka DPO Curat MY (48) warga Kampung Kasui Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, dihadapan penyidik telah melakukan beberapa kali pencurian.

Kasatreskrim AKP Devi Sujana menuturkan MY saat melakukan curat di rumah Iskandar Kecamatan Rebang Tangkas bersama dua rekannya yang telah lebih dahulu menjalani hukumanan yakni Agus alias Menit (29) warga Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dan Ujang (23) warga Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

“Dari tangan keduanya polisi mengamankan barang bukti satu unit kendaraan roda dua honda absolute revo warna hitam list merah,” katanya, Rabu 22 Juli 2020.

Selain itu, berdasarkan pengakuan MY juga, lebih lanjut Devi menguraikan pada bulan Juni hingga Oktober tahun 2018 lalu di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dirinya telah melakukan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 11 unit sepeda motor berbagai merk dari 7 tempat kejadian perkara.