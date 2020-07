Download DJ Kentrung Lagu Summertime Kalia Siska MP3

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Summertime Kalia Siska, DJ Kentrung, Video YouTube 2020.

Lagu Summertime versi DJ Kentrung dinyanyikan Kalia Siska.

Lagu tersebut dipopulerkan Cinnamons x Evening Cinema.

Video musik Lagu Summertime versi DJ Kentrung Kalia Siska dirilis di YouTube Juli 2020.

Berikut lirik Lagu Summertime Kalia Siska

Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto

Kono natsu wa juujitsu suru no motto

Motto moo modorenakutatte wasurenaide

Nan-nen tatte mo ienai kookaishita tte kamawanai

Demo kotoba wa koko made teru no nee summertime (summertime)

Kaigantoori o arukitai doraibu datte shite mitai

Tada shinsen o awasete hoshii no nee summertime (summertime)

Yoakemade umibe hashitte

Shiosai ni tsutsuma retai ne

Kanojo no shigusa ga amai ne

Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto

Kono natsu wa juujitsu suru no motto

Uwasa no doriimingaaru wasurenaide

Demo kimochi o tsutaete shimaeba itsuka

Kono yume wa samete shimaudarou na

Aoi kage ga yureru machikado

Uranai nante shinjinai

Unmei nante aru wake nai

Tada hontoo no koto o shiritai no nee summertime (summertime)

Chikadzuku kyori ni mo kidzukanai

Mune no takanari gomakasenai

Demo mukashi to kawarazu nibuino nee summertime (summertime)

Omoide wa iroase tatte

Horetahareta no naka ga ii ne

Kanojo no egao ga nikui ne

Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto

Kono natsu wa juujitsu suru no motto

Uwasa no doriimingaaru wasurenaide

Demo kimochi o tsutaete shimaeba itsuka

Kono yume wa samete shimaudarou na

Aoi kage ga yureru

Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto

Kono natsu wa juujitsu suru no motto

Uwasa no doriimingaaru wasurenaide

Demo kimochi o tsutaete shimaeba itsuka

Kono yume wa samete shimaudarou na

Aoi kage ga yureru machikado

( Tribunlampung.co.id)