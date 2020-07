Populasi Mobil Penumpang Makin Bertambah, Suzuki Serius Garap Bisnis Body Repair

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Populasi kendaraan penumpang Suzuki seperti MPV Ertiga, makin bertambah membuat PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) serius menggarap bisnis bengkel perbaikan bodi dan cat (body and paint) kendaraan.

Saat ini, Suzuki 20 bengkel bodya and paint berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Bali, Lombok, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Ke-20 bengkel body and paint saat ini mampu melayani perbaikan hingga 4.500 unit kendaraan per bulan dan ke depan jumlah bengkel ini akan terus bertambah.

Riecky Patrayudha, Head of Service 4W, 2W & Marine PT SIS dalam paparannya di booth Suzuki, Jumat (3/8/2018) mengatakan, Suzuki Body and Paint memiliki visi 2020 dengan mengedepankan penggunaan water based system dan area coverage di seluruh provinsi di Indonesia.

Divisi tersebut, Suzuki akan memiliki total 46 bengkel Body and Paint terstandarisasi yang mampu menampung unit entry hingga 8.000 unit/bulan.

"Kita saat ini punya 20 lebih bengkel body and paint seiring dengan populasi mobil penumpang Suzuki seperti Ertiga. Boleh dibilang Suzuki agak terlambat masuk di layanan body and paint karena selama ini fokus ke kendaraan niaga," ungkap Riecky.

Menariknya, bengkel body and paint ini selain melayani perbaikan bodi dan cat mobil Suzuki juga melayani merk kendaraan lain.

"PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) saat ini semakin memperkuat layanan purnajual dengan menghadirkan Bengkel Body and Paint, layanan perbaikan bodi berstandar internasional pertama di Indonesia yang siap menjaga tampilan mobil agar tetap mulus," ungkap Riecky.

Untuk menggenjot unit entry yang masuk, bengkel Suzuki Body and Paint juga menyediakan layanan Pick Up & Drop Service serta One Day Repair untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan pelayanan terbaik.

"Layanan ini kami hadirkan untuk mengakomodir konsumen yang memerlukan perbaikan pada body dan cat kendaraannya. Dengan penerapan standar internasional, konsumen akan mendapatkan layanan terbaik untuk kendaraanya," imbuh Riecky Patrayudha.

Riecky menyebutkan, untuk menyiapkan bengkel body and paint sampai siap beroperasi dibutuhkan waktu 4-6 bulan di luar perhitungan konstruksi bangunan.

Tapi jika memasukkan proses konstruksi bangunan, lama persiapannya antara 9-12 bulan.