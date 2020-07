Respons Ashanty saat Disebut Netizen Mirip Krisdayanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Ashanty membuat video kompilasi dari video musik Selena Gomez.

Yang berbeda di dalam video itu, Ashanty mengedit dan menggunakan wajahnya di video tersebut.

Ashanty menggabungkan beberapa potongan video musik milik Selena Gomez yaitu "Naturally", "Come & Get It", serta "Love You Like a Love Song" ditambah satu video iklan produk yang dibintangi Selena.

"Guys menurut kalian yang di video ini siapa? Atau gabungan wajah siapa sama siapa?? Yang bisa jawab aku kasih hadiah lipcream buat 5 orang yang tepat jawabnya," tulis Ashanty di akun @ashanty_ash dikutip, Kamis (23/7/2020).

Dalam unggahan video tersebut, wajah Selena Gomez diedit menjadi wajah Ashanty.

Sontak unggahan video editan tersebut mendapat banyak komentar dari netizen.

Ada yang menyebut wajah Ashanty mirip dengan artis India.

Bahkan, ada yang menyebut wajah Ashanty dalam video itu mirip Krisdayanti.

"Lah mirip bu KD sama bu Ashanty," tulis akun @dhanyyyyy_s.