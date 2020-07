Chord Iwan Fals 'Wakil Rakyat'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu menyukai lagu Wakil Rakyat yang dipopulerkan Iwan Fals, berikut kunci gitar atau chord Iwan Fals berjudul Wakil Rakyat.

Simak juga lirik lagu Wakil Rakyat.

Berikut, chord Iwan Fals berjudul Wakil Rakyat.

Intro : C...

C -F C

C -F C

C -F C

C F..

.

C F C

untukmu yang duduk sambil diskusi

C G C

untukmu yang biasa bersafari

F Dm G C -G-F

di sana...di gedung DPR..

.