Dilamar Indra Priawan, Nikita Willy Berharap Ayahnya Tersenyum di Surga

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nikita Willy selangkah lagi menuju jenjang pernikahan.

Dara berusia 26 tahun tersebut baru saja resmi bertunangan dengan Indra Priawan.

Saat menerima lamaran dari Indra Priawan, Nikita Willy berterima kasih karena kekasihnya itu mau mengikuti amanah dari ayahnya untuk tidak lagi berpacaran.

"Indra, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih karena beberapa bulan lalu kamu sudah menyetujui keputusan saya untuk tidak lagi berpacaran, untuk mengikuti amanah dari almarhum papi saya," kata Nikita Willy seperti dikutip Kompas.com dari siaran langsung Cumi-cumi, Minggu (26/7/2020).

Dengan bersatunya dua keluarga, Nikita Willy berharap ayahnya dan ayah Indra Priawan bisa tersenyum manis di surga.

"Hari ini di hadapan keluarga kamu, atas izin Allah, mami dan ayah saya terima lamaran kamu. I hope our fathers will be smiling in heaven," ucapnya.

Acara lamaran sendiri berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga dekat di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Pihak penyelenggara juga menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Perjalanan cinta Nikita Willy dan Indra Priawan mulai tercium sejak Januari 2017.