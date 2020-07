Alasan Nikita Willy Bertahan Bersama Indra Priawan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nikita Willy akhirnya dilamar secara resmi oleh kekasihnya Indra Priawan, Minggu (26/7/2020).

Tidak mudah bagi Nikita Willy untuk bertahan bersama Indra Priawan selama empat tahun menjalin hubungan asmara.

Banyak suka duka yang mereka lalui dalam menjalin sebuah hubungan.

Namun Nikita Willy tetap bertahan bersama Indra selama empat tahun hingga akhirnya dilamar.

Nikita menjelaskan penyebab hubungan tersebut bertahan lama.

"Indra itu orang yang sangat tulus, baik banget, humble sama semua orang," ucap Nikita Willy seperti dikutip Kompas.com dari video Cumicumi, Senin (27/7/2020).

"Kayak itulah dia, very simple sama semua orang. Jadi itu yang dari dulu membuat aku bertahan sama Indra karena dia memang very kind," lanjutnya.

Di sisi lain, Nikita Willy ternyata sudah memiliki keinginan membangun rumah tangga dan menjadi seorang ibu.

Artis kelahiran 29 Juni 1994 tersebut lalu mengungkapkan keinginannya kepada Indra.

"Jadi aku berpikir kayak di umur sekarang alhamdulillah I have everything, aku ada karier, bisnis. Nah, my next goal itu aku ingin build family and to be a mother," kata Nikita.

Gayung bersambut, kata berjawab.

Indra Priawan mengutarakan niatnya kepada Nikita Willy untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Acara lamaran sendiri digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dekat.

Acaranya sendiri berjalan lancar dengan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. (Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Alasan Nikita Willy Selalu Bertahan dengan Indra Priawan"