Chord Gitar

Chord Titip Rindu Buat Ayah 'Ebiet G Ade'

Berikut, kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah yang dinyanyikan Ebiet G Ade. Simak juga lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.

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KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Ilustrasi - Chord Titip Rindu Buat Ayah 'Ebiet G Ade'. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar Ebiet G Ade, simak, kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah.

Termasuk, lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.

Berikut, chord Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan Ebiet G Ade.

C                                               F                         C

Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa

G                                          F                          C

Benturan dan hempasan terpahat di keningmu

G                                                      Dm

Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras

G              C             F

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chord Titip Rindu Buat Ayah
lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah
Ebiet G Ade
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kunci gitar
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Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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