Ikut Challenge Foto Monokrom, Yuk Intip Foto Dian Sastrowardoyo, Julie Estelle, hingga Nia Ramadhani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Saat ini sejumlah selebriti Tanah Air, terutama para aktris mengikuti sebuah tantangan sebagai dukungan untuk para perempuan.

Konsep foto masing-masing selebriti pun unik.

Mereka kompak menggunakan foto bertema hitam dan putih.

Tantangan ini disebut sebagai 'Women Supporting Women' yang viral akhir-akhir ini.

Beberapa selebiriti tersohor di tanah air pun melakukan dan menerima tantangan ini.

Mulai dari Nadine Chandrawinata, Wulan Guritno, Ashanty, Luna Maya, Dian Sastrowardoyo, Ririn Ekawati, hingga Nia Ramadhani.

Ada pula Jessica Iskandar, Julie Estelle dan Najwa Shihab yang tak ketinggalan dengan challenge ini.

Begini masing-masing unggahan mereka:

1. Ashanty

