Download Film The Last Airbender Sub Indo, Streaming Film Noah Ringer dan Nicola Peltz

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film The Last Airbender dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Last Airbender di ponsel (HP).

Para pemain film The Last Airbender di antaranya Noah Ringer dan Nicola Peltz.

Bagaimana sinopsis film The Last Airbender?

The Last Airbender merupakan film Amerika yang dirilis pada tahun 2010.

Meski demikian, pengembangan film The Last Airbender sendiri sudah dimulai sejak tahun 2007.

Film The Last Airbender bergenre action, petualangan, dan fantasi.

Film ini ditulis dan disutradarai oleh M Night Shyamalan.

Dalam film tersebut, M Night Shyamalan juga bertindak sebagai co-produser.

The Last Airbender merupakan film yang diadaptasi dari serial animasi Nickelodeon berjudul 'Avatar: The Last Airbender'.