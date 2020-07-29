Lagu Via Vallen

Download Lagu Mung Titipane MP3 Via Vallen, Video YouTube

Download Lagu Mung Titipane Via Vallen, Lagu Baru Via Vallen, Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Mung Titipane Via Vallen, Lagu Baru Via Vallen, Video YouTube.

Lagu Mung Titipane diciptakan dan diyanyikan Via Vallen.

Lagu Mung Titipane dipersembahkan Via Vallen buat penggemar setianya.

Video Lagu Mung Titipane Via Vallen telah dirilis di YouTube Juli 2020.

Lirik Lagu Mung Titipane Via Vallen

Yen kelangan ikhlaske wae

Kudu iling kabeh iki mung titipane

Mugo mugo wae gusti ngijabahi

Di ganti sing luwih

Masa mudaku untuk bekerja

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Lagu Mung Titipane Via Vallen
Download Lagu Mung Titipane
Download Lagu Mung Titipane Via Vallen
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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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