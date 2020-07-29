Lagu Via Vallen
Download Lagu Mung Titipane MP3 Via Vallen, Video YouTube
Download Lagu Mung Titipane Via Vallen, Lagu Baru Via Vallen, Video YouTube
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Mung Titipane Via Vallen, Lagu Baru Via Vallen, Video YouTube.
Lagu Mung Titipane diciptakan dan diyanyikan Via Vallen.
Lagu Mung Titipane dipersembahkan Via Vallen buat penggemar setianya.
Video Lagu Mung Titipane Via Vallen telah dirilis di YouTube Juli 2020.
Lirik Lagu Mung Titipane Via Vallen
Yen kelangan ikhlaske wae
Kudu iling kabeh iki mung titipane
Mugo mugo wae gusti ngijabahi
Di ganti sing luwih
Masa mudaku untuk bekerja
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Penulis: taryono
Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung