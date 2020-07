Download Gambar dan Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk download ucapan dan gambar selamat hari raya Idul Adha 2020 atau 1441 Hijriah.

Ucapan dan gambar selamat hari raya Idul Adha 2020 ini juga dapat Tribuners bagikan lewat sosial media.

Seperti di status WhatsApp, Facebook, Twitter hingga Story Instagram.

Tak hanya itu, kamu juga bisa mengirimkannya untuk keluarga, kerabat, atau sahabat.

Diketahui, Idul Adha akan jatuh pada Jumat, 31 Juli 2020 mendatang.

Dirangkum Tribunnews dari wishesmsg.com, Times of India, dan Freepik, inilah kumpulan ucapan serta gambar selamat Idul Adha 2020:

1. Eid Ul Adha to you and your family! May Allah accept you sacrifice and bless you with His mercy.

(Selamat hari raya Idul Adha untukmu dan keluarga! Semoga Allah menerima kurban dan memberkahimu dengan pengampunan-Nya.)

2. May the eternal peace from heaven embrace your life on this Eid Ul Adha and fill it with uncountable blessings!

(Semoga kedamaian dari surga bisa merangkulmu dalam hari raya Idul Adha ini dan memenuhi dengan berkah tak terhitung jumlahnya!)

3. May God accept all your sacrifices and rewards you with a life that is full of cheers and success. A heartiest Eid Ul Adha to you!

(Semoga Tuhan menerima pengorbanan dan menghargaimu dengan kehidupan penuh sukses. Selamat hari raya Idul Adha untukmu!)