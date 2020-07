VIDEO Umumkan Hamil Anak Kedua, Kimmy Jayanti Mengaku Berubah Sejak Jadi Ibu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Model sekaligus presenter Kimmy Jayanti umumkan hamil anak kedua. Istri Greg Nwokolo tulis kalimat haru soal perubahan diri setelah menjadi ibu.

Suasana bahagia tengah dirasakan oleh model Kimmy Jayanti.

Istri Greg Nwokolo tersebut baru saja mengumumkan hamil anak kedua.

Hal itu dibeberkan Kimmy melalui postingan di Instagramnya pada Rabu (29/7/2020).

Kimmy mengunggah potret dirinya mengenakan dress berwarna coklat sambil membawa tas di tangan kanannya.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Sementara itu tangan kiri Kimmy tampak memegang perut yang tampak membuncit.

Lewat keterangan pada caption, Kimmy terlebih dahulu membeberkan perasaanya saat melahirkan anak pertamanya, Kira.

Wanita berusia 28 tahun itu pun mengaku dirinya berubah semenjak menjadi ibu.

"The first time i kissed Kira’s lips when she was born was the first time i felt the real true love.