Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Terkini Zaskia Gotik di RS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pendangdut Zaskia Gotik sempat dilarikan ke rumah sakit seperti terlihat dari unggahan di Instagramnya yang menunjukkan dirinya tengah terkulai.

Sang suami, Sirajuddin Mahmud juga tampak menyuapi Zaskia di saat kondisi pelantun ‘Cukup Satu Menit’ itu tengah lemah.

Memberikan kabar terkini, sang sahabat, Ayu Ting Ting menyampaikan bahwa sang biduan baik-baik saja.

Ayu menyampaikan hal ini saat ditemui tim Grid.ID di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2020).

Sempat menelepon langsung sang sahabat, Ayu sebut Gotik hanya kram perut.

“Kemarin sempat telfon, langsung telfon pas liat fotonya, dia bilang ‘kemarin cuma keram-keram doang perutnya’ karena mungkin memang gak boleh terlalu capek sih,” kata Ayu.

“Tapi alhamdulillah baik baik aja sih dia,” sambungnya.

Ayu berujar bahwa Gotik tak memiliki penyakit apapun.

“Gak ada, gak ada (penyakit),” ungkapnya.

“Dia gak dirawat. Kemarin saya telfon dia udah dari rumah sakit. Dia gak dirawat, emang cuma kemarin sempat beberapa hari kram perutnya, jadi dia periksa (kandungan), cek aja tapi alhamdulillah gak papa,” tegasnya.

Selama Gotik sakit, sang suami, Sirajuddin Muhammad pun setia menemani Zaskia.

"Makasih sayang Udah temenin aku , urusin aku.. you are the best husband @sirajuddinmahmudsabang,'' tulis Zaskia Gotik dalam unggahan instagramnya, Rabu (29/7/2020).

Zaskia Gotik ditemani sang suami di rumah sakit.

