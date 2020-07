Kondisi Terkini Zaskia Gotik di Rumah Sakit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pedangdut Zaskia Gotik mengalami kelelahan hingga dirawat di rumah sakit.

Hal itu tampak melalui unggahan Instagramnya @zakia_gotix belum lama ini.

Di unggahannya, Zaskia tengah bersama sang suami, Sirajuddin Mahmud.

Walau tengah mendapat perawatan karena kelelahan, sang manajer, Bohay memastikan kondisi kandungan Zaskia Gotik baik-baik saja.

Dan saat ini Zaskia Gotik sudah diperbolehkan pulang.

Sekedar diketahui, Zaskia Gotik tengah mengandung anak pertamanya.

“Alhamdulillah (kondisi kandungan) baik-baik saja,” tulis Bohay lewat pesan singkat, Kamis (30/7/2020).

“(Zaskia Gotik) sudah di rumah juga,” tambah Bohay.

Sebelumnya Bohay mengatakan Zaskia Gotik hanya mengalami kelelahan hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit.

Penyanyi dangdut dengan nama asli Surkiniah ini pun tak sampai menginap di rumah sakit.

“Siapa bilang diopname, enggak diopname, kecapean saja,” tulis Bohay.

Sementara itu, dalam foto yang diunggah oleh Zaskia Gotik, ia tampak bahagia bisa dirawat oleh sang suami.

Dalam foto itu, terlihat Sirajuddin sedang menyuapi Zaskia.

“Makasih sayang sudah temani aku, urusin aku.. you are the best husband ???? @sirajuddinmahmudsabang,” tulis Zaskia Gotix dalam Instagramnya.



Artikel ini telah tayang di Kompas.com