VIDEO Nagita Slavina Kesal Namanya Digabungkan dengan Pedangdut Ayu Ting Ting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini, aksi Nagita Slavina membuat Raffi Ahmad sampai tak bisa menahan tawanya.

Ya, Raffi bahkan dibuat sampai mengeluarkan air mata gegara terus tertawa.

Melansir dari tayangan kanal YouTube Trans7 Official dalam acara Okay Boss yang diunggah pada Kamis (30/7/2020), Raffi bisa mengalami hal demikian lantaran mendapati aksi nyeleneh sang istri.

Pada kesempatan itu, Raffi Ahmad memang tengah memandu acara bersama Billy Syahputra di mana kehadiran pedangdut Via Vallen.

Setelahnya, Raffi tampak memanggil bintang tamu lain yakni Nagita Slavina yang diketahui tengah berpura-pura menjadi penyanyi dangdut.

Sontak saja, Raffi langsung syok lantaran sang istri tampak berdandan heboh.

Ya, saat itu Nagita tampak mengenakan baju kuning dengan rambut palsu berwarna pink mencolok.

Tanpa malu, Gigi sapaan akrab Nagita langsung bergoyang dan menyanyi menirukan biduan dangdut pada umumnya.

"Hi, my name is, siapa nama gue tadi?" tanya Nagita pada para kru di studio.