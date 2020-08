Artis Sandra Dewi Sedang Berduka Cita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar Duka datang dari artis Sandra Dewi.

Isteri Harvey Moeis itu baru saja kehilangan kakek tercinta atau yang akrab dia panggil sang kungkung.

Bersama dengan Kabar Duka tersebut, Sandra Dewi juga mengunggah foto lawas sang kungkung saat menikah.

Terang saja, unggahan Kabar Duka dari Sandra Dewi tersebut langsung dibanjiri ucapan belasungkawa dari penggemar maupun sahabat.

Ya Kabar Duka tersebut diketahui dari unggahan Instagram Sandra Dewi, Senin (3/8/2020).

Tak lama setelah itu, dirinya pun mengunggah potret lawas sang kungkung.

Hal ini nampak dalam unggahan Instagram @sandradewi88 pada Senin (3/8/2020).



Instagram/@sandradewi88

Unggahan Sandra Dewi yang menunjukan potret lawas sang kakek yang baru saja meninggal dunia dan juga neneknya



Dalam unggahan tersebut, Sandra mem-posting foto pernikahan mendiang kakek dan neneknya.

Memiliki warna latar yang terkesan lawas membuat foto tersebut memiliki sejarah yang mendalam.

"Rest in Peace Kungkung “Hasan Basri”, we love you.." tulis Sandra dalam caption unggahan tersebut.