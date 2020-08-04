Chord Gitar

Chord Ebit G Ade Lagu Titip Rindu Buat Ayah

Berikut ini kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah, Simak juga lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.

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KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Ilustrasi - Chord Ebit G Ade Lagu Titip Rindu Buat Ayah 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar Ebiet G Ade, simak, kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah.

Termasuk, lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.

Berikut, chord Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan Ebiet G Ade.

C                                               F                         C

Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa

G                                          F                          C

Benturan dan hempasan terpahat di keningmu

G                                                      Dm

Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras

G              C             F

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Tags
chord gitar
Ebiet G Ade
Titip Rindu Buat Ayah
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Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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