Chord Gitar
Chord Ebit G Ade Lagu Titip Rindu Buat Ayah
Berikut ini kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah, Simak juga lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Ilustrasi - Chord Ebit G Ade Lagu Titip Rindu Buat Ayah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar Ebiet G Ade, simak, kunci gitar atau chord Titip Rindu Buat Ayah.
Termasuk, lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah.
Berikut, chord Titip Rindu Buat Ayah yang dipopulerkan Ebiet G Ade.
C F C
Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa
G F C
Benturan dan hempasan terpahat di keningmu
G Dm
Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras
G C F
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Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung