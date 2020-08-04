Chord Gitar

Chord Once Mekel Lagu Aku Mau

Berikut ini kunci gitar atau chord Aku Mau atau Kucinta Kau Apa Adanya yang dinyanyikan Once Mekel. Simak juga lirik lagu Aku Mau.

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KOMPAS.com/TRI SUSANTO SETIAWAN
Ilustrasi - Chord Once Mekel Lagu Aku Mau 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu penggemar Once Mekel, simak, kunci gitar atau chord Aku Mau atau Kucinta Kau Apa Adanya.

Termasuk, lirik lagu Aku Mau atau Kucinta Kau Apa Adanya.

Berikut, chord Aku Mau atau Kucinta Kau Apa Adanya yang dipopulerkan Once Mekel.

[Intro] C D G F Em D G

C          G         Am

 Kau boleh acuhkan diriku

F       Em         Dm

 dan anggap ku tak ada

F      G         Am

 Tapi takkan merubah

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Tags
chord gitar
Once Mekel
Lagu Aku Mau
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Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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