Ilustrasi. Download Film Snowden Sub Indo, Streaming Film Melissa Leo dan Zachary Quinto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Snowden dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Snowden di ponsel (HP).

Para pemain film Snowden di antaranya Melissa Leo dan Zachary Quinto.

Bagaimana sinopsis film Snowden?

Snowden merupakan film thriller yang dirilis di Amerika Serikat (AS) pada 16 September 2016.

Film Snowden merupakan film yang diadaptasi dari sebuah buku berjudul 'The Snowden Files', karya Luke Harding dan buku 'Time of the Octopus' karya Anatoly Kucherena.

Kemudian, skenario film Snowden ditulis oleh Kieran Fitzgerald dan Oliver Stone.

Film Snowden pun juga disutradarai oleh Oliver Stone.

Film Snowden menampilkan bintang papan atas seperti Melissa Leo, Zachary Quinto, Joseph Gordon Levitt, Jaymes Butler, dan Robert Firth.

Film ini bercerita tentang Edward Snowden, seorang pria yang mencoba membongkar ke beberapa media tentang ribuan dokumen rahasia yang ia peroleh saat bekerja sebagai kontraktor NSA untuk Dell dan Booz Allen Hamilton.