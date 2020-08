Drakorindo, Download Drakor The Game: Towards Zero, Streaming Drama Korea Taecyeon

Drakorindo, Download Drakor The Game Towards Zero

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Taecyeon dalam drama Korea The Game: Towards Zero, berikut, sinopsis The Game: Towards Zero dan simak juga cara unduh, atau download drama Korea The Game: Towards Zero.

Bagaimanakah sinopsis The Game: Towards Zero?

Drama Korea The Game: Towards Zero adalah melodrama misteri tentang seorang pria yang dapat melihat kematian.

Dibintangi oleh aktor terkenal dan tampan Taecyeon, sebagai pemeran utama pria sebagai Tae Pyeong.

Disutradarai oleh Jang Joon Ho yang pernah menggarap The Time dan Bad Thief, Good Thief dan penulis naskahnya adalah Lee Ji Hyo dari serial The Lord of Dramas.

Serial drama tersebut juga dikenal dengan judul lain “The Game: Towards Midnight”.

The Game: Towards Zero menceritakan tentang Tae Pyeong (Taecyeon) adalah seorang utusan yang dapat melihat kejadian tepat sebelum kematian seseorang bilamana Dia menatap mata orang itu.

Namun satu-satunya yang Ia tak bisa lihat adalah hari kematiannya sendiri.

Tae Pyeong pintar, kaya, dan tampan. Meskipun memiliki kemampuan khusus, ia adalah orang yang cerdas.

Kasus pembunuhan berantai yang misterius menarik perhatian Tae Pyeong.