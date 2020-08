Pelaku Cabul Terhadap Gadis Disabilitas di Tanggamus Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Pelaku pencabulan terhadap gadis penyandang disabilitas di Tanggamus terancam hukuman 20 tahun penjara.

Polsek Pugung, Polres Tanggamus menangkap pelaku pencabulan terhadap gadis di bawah umur dan masuk kategori penyandang disabilitas. Aprianto (45), warga Pekon Sukajadi, Kecamatan Pugung, Tanggamus tersebut, tega mencabuli tetangganya yang masih di bawah umur berinisial AG (16).

Kapolsek Pugung Inspektur Dua Okta Devi mengatakan, pelaku dijerat pasal 76D junto pasal 81 ayat (2) UU no 17 tentang penetapan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Ancamannya hukumannya penjara maksimal 20 tahun," tegas Okta Devi mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, Selasa (4/8/2020).

Okta menjelaskan, kasus ini terungkap setelah ibu korban, berinisial SA, melapor ke Polsek Pugung pada 30 Juli 2020 atas perlakukan yang dialami putrinya tersebut.

Pencabulan tersebut, lanjut Okta, terjadi pada 13 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB.

Saat itu, kata Okta, korban akan main ke rumah tetangganya.

"Lalu tiba-tiba, korban dipanggil oleh pelaku," jelas Okta.

Setelah korban sampai di rumah pelaku, terus Okta, korban diajak masuk ke dalam rumah pelaku, dan kemudian diajak masuk ke dalam kamar.

Selanjutnya, korban ditidurkan di atas tempat tidur.