TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Urusan perawatan kendaraan, PT. Persada Lampungraya sebagai dealer Suzuki Wilayah Lampung selalu berupaya untuk memberikan rasa tenang kepada konsumen dengan menawarkan berbagai program purna jual yang menjanjikan kemudahan dan kenyamanan. Pada masa New Normal, Suzuki menggelar program Layanan Purna Jual yang diberi label “Suzuki Service Promo Merdeka”

Program ini dibuat untuk membantu konsumen yang ingin melakukan perawatan mobil secara parsial sesuai kebutuhan dan budget pada masa New Normal yang mensyaratkan perhatian lebih terhadap kondisi kendaraan.

Program yang berlaku mulai 3 Agustus 2020 hingga 30 September 2020 ini hadir dalam beberapa paket penawaran.

1. Paket Ganti Oli

Paket ini berisi jasa ganti oli dan produk oli Ecstar Synthetic 5W-30 untuk mobil bensin konsumen akan memperoleh Jasa Penggantian oli, Oli Ecstar 5W30 (4 Liter), Filter oli, Cabin Disinfectan serta pemeriksaan 23 item.

Harga yang ditawarkan dari Harga normal Rp. 647.900,- di jual dengan harga paket menjadi Rp. 410.000,-

2. Paket Tune Up

Paket Tune Up membuat proses pengecekan kondisi mesin dan komponen pendukungnya terasa ringan di kantong lantaran hemat hingga 27% dari harga normal.

Konsumen akan memperoleh Jasa Penggantian oli, Oli Ecstar 5W30 (4 Liter), Filter oli, Jasa Tune Up, Busi (4 Pcs), Cabin Disinfectan serta pemeriksaan 23 item.

3. Paket Service AC

Saat ini sedang musim pancaroba, alhasil kondisi AC yang prima menjadi kebutuhan mutlak, selain tentunya memastikan AC mobil bersih dari kotoran dan bau tidak sedap.

Teknisi Suzuki akan mengecek dan membersihkan sistem AC Mobil, termasuk mengganti filter kabin AC yang harganya diberi discount 10%. Harga paket ini untuk kondisi Normal Rp. 396.475 namun pada paket ini mendapatkan harga Rp.360.000,-.

Untuk memastikan kabin mobil bersih dari bakteri dan kuman, treatment yang diberikan adalah membersihkan Blower depan dan evaporator dengan cairan Disinfectan serta memberikan foging Cabin disinfectan.

Tidak hanya paket di atas, Suzuki juga memberikan tambahan pemeriksaan untuk beberapa item, seperti cek tekanan angin ban, lampu-lampu, wiper dan air pembasuhnya, serta memastikan kekencangan baut pada sasis dan bodi mobil.

Program ini berlaku diseluruh jaringan Resmi Suzuki PT. Persda Lampungraya di wialayah Propinsi Lampung.

Untuk mendapatkan program ini silahkan kunjungi Bengkel Resmi Suzuki di Cabang Kedaton, Natar, Bandar Jaya, Tulang Bawang, Kotabumi serta Pringsewuatau Booking Service pada H-1 sebelum kedatangan melalui Mobile 082186901393 atau Booking online di https://www.persada-group/suzuki/.(*)