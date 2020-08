Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Asep Sukohar Bahas Indikator Pertimbangan New Normal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung (Unila) Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes., mewakili rektor menjadi pembicara pada kegiatan Sosialisasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan di Wilayah Provinsi Lampung dalam Rangka Membantu Pemda Mewujudkan Masyarakat yang Aman Covid-19, Senin (3/8/2020).

Sosialisasi yang juga disiarkan secara daring via Zoom ini diselenggarakan Korem 043/Gatam di Aula Pertemuan Diskominfotik Provinsi Lampung dan membahas kebijakan sekaligus penerapan new normal.

Kebijakan di era new normal ditujukan untuk memulihkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang terdampak Covid-19. Untuk itu, sosialisasi pendisiplinan protokol kesehatan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat sehingga mematuhi imbauan pemerintah dengan semangat gotong royong.

Penerapan juga diharapkan dapat dilakukan secara positif dan humanis sehingga protokol kesehatan bisa menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan di masa mendatang.

Pada kesempatan itu, dr. Asep memaparkan materi dengan topik “Menuju New Normal”. Dalam presentasinya ia menyampaikan beberapa hal di antaranya, kriteria penyesuaian kehidupan sosial kemasyarakatan dan ekonomi atau new normal serta indikator pertimbangan new normal.

Akademisi Fakultas Kedokteran Unila ini pun menjelaskan, faktor kesehatan sangat penting dipertimbangkan ketika akan menjalani new normal. Hal itu dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru.

Dr. Asep menutup sesi pemaparan dengan memberikan rekomendasi terkait pemilihan daerah semasa new normal di Provinsi Lampung.

Sosialiasi ini turut dihadiri Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi sebagai pembicara yang memaparkan materi Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid 19 di Wilayah Lampung.

Arinal menyampaikan, proses penyembuhaan dan peningkatan kembali kondisi ekonomi khususnya di wilayah Lampung harus seimbang. Untuk itu dirinya meminta Unila untuk melakukan hal yang lebih kreatif dalam mempersiapkan penanganan covid yang mungkin terus berkesinambungan. (*)