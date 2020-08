Ilustrasi. Download Film Project Almanac Sub Indo, Streaming Film Jonny Weston dan Sofia Black-D'Elia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film Project Almanac dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo).

Termasuk, cara nonton film lewat streaming Project Almanac di ponsel (HP).

Para pemain film Project Almanac di antaranya Jonny Weston dan Sofia Black-D'Elia.

Bagaimana sinopsis film Project Almanac?

Project Almanac adalah film bergenre fiksi sains sekaligus thriller, yang produksi Insurge Pictures, Platinum Dunes, dan MTV Films pada tahun 2015.

Film dengan durasi 106 menit ini disutradarai oleh Dean Israelite.

Film Project Almanac bintangi Jonny Weston, Sofia Black D'Elia, Sam Lerner, Allen Evangelista, Virginia Gardner.

Sebelum dirilis, film ini sempat mengalami pergantian juaul antara Cinema One, Almanac, dan Welcome to Yesterday.

Film Project Almanac menceritakan tentang petualangan seorang siswa SMA, yang bercita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan penemu.

Sayangnya, cita-citanya itu belum diwujudkannya, karena orang tuanya tak mampu lagi membayar uang sekolah.