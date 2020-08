Drakorindo, Download Drakor Record of Youth, Streaming Drama Korea Park Bo Gum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Park Bo Gum dalam drama Korea Record of Youth, berikut, sinopsis Record of Youth dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Record of Youth.

Bagaimanakah sinopsis Record of Youth?

Drama Record of Youth adalah drama Korea 2020 yang menceritakan kisah pemuda di industri pemodelan.

Dia menjadi seorang model populer, namun sebenarnya impian Dia untuk menjadi seorang aktor.

Drama ini disutradarai oleh Ahn Gil-Ho sebelumnya menggarap drama Watcher dan Memories of the Alhambra dan naskahnya ditulis oleh Ha Myung-Hee dari serial populer Doctors.

Drama Korea Record of Youth mengikuti kehidupan kaum muda di dunia modeling.

Sa Hye Joon (Park Bo Gum) merupakan pria yang cerdas dan tampan.

Dia adalah pria yang baik dan model yang populer, tetapi yang dia inginkan adalah menjadi seorang aktor.

Dia telah mengikuti audisi untuk banyak peran akting, tetapi belum menemukan kesuksesan.

Sayangnya, Sa Hye Joon tidak memiliki banyak kehadiran sebagai aktor.