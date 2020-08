VIDEO Selebgram Lula Lahfah Ngobrol Bareng Justin Bieber di Live IG

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebgram Lula Lahfah senang luar biasa karena bisa mengobrol bareng penyanyi dunia Justin Bieber melalui Live Instagram.

Moment perbincangannya dengan Justin Bieber tersebut ditunjukkan Lula Lahfah melalui postingan di akun Instagram pribadinya @lulalahfah.

Saat itu, Justin Bieber menyapa Lula Lahfah terlebih dahulu dan menanyakan kabar wanita tersebut.

Kemudian Lula Lahfah menyampaikan permintaan maaf karena saat itu dirinya gemetar dan Justin Bieber memaklumi reaksi fansnya tersebut.

"I'm going to watch Umbrella Academy. My god, I'm so sorry, I'm shaking (saya sedang menonton Umbrella Academy. Oh Tuhan, Saya minta maaf, saya gemetaran)," ungkap Lula Lahfah saat dikutip Grid.ID di instagram, Rabu (5/8/2020).

"That's okey (tak apa)," respon Justin Bieber.

Justin Bieber pun bertanya tempat tinggal atau asal Lula Lahfah.

Tak hanya itu, Justin Bieber juga bertanya profesi Lula Lahfah yang disangkanya adalah pembuat pemusik, karena melihat banyak gitar di belakang selebgram tersebut.

"Nice, Where you from? (Dari mana asalmu?)" Tanya Justin Bieber.