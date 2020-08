Download Lagu Michael Jackson Full Album 15 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Billie Jean

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi para fans dan penikmat lagu-lagu Michael Jackson, berikut cara unduh lagu MP3 Michael Jackson atau cara download lagu MP3 Michael Jackson Full Album, dalam Gudang Lagu Terpopuler 2020.

Termasuk, Video Klip 15 lagu nonstop Michael Jackson di Video YouTube MP3.

Yuk tambah koleksi lagu Anda, dengan download lagu MP3 Michael Jackson Full Album 2020 dalam artikel ini.

Michael Joseph Jackson atau lebih dikenal dengan nama panggung Michael Jackson, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat.

Michael Jackson di Gary, Indiana, Amerika Serikat, 29 Agustus 1958 dan meninggal di Los Angeles, California, Amerika Serikat, 25 Juni 2009 di usianya yang ke-50 tahun.

Michael Jackson dijuluki sebagai the "King of Pop" dan memopulerkan gerakan dansa "Moonwalk", yang telah menjadi ciri khasnya.

Albumnya yang dirilis pada tahun 1982, Thriller, adalah album terlaris di dunia, dengan penjualan melebihi 104 juta kopi di seluruh dunia.

Michael Jackson memulai karier bernyanyi pada usia lima tahun, sebagai anggota kelompok vokal keluarga Jackson (kelak menjadi the Jackson 5), sebelum meluncurkan album solo pertamanya Got to Be There pada tahun 1971.

Sebagai anak ketujuh dari keluarga Jackson, Michael Jackson memulai debut di musik profesional pada umur 11 tahun sebagai anggota dari Jackson 5 Michael Jackson.

Tak heran bila Michael Jackson dijuluki sebagai King of Pop, pasalnya sejumlah penghargaan telah direngkuh olehnya mulai dari, beberapa kali Guinness World Records.