Mitos Kutukan di Liga Champions, Diego Simeone Selalu Kalah Dalam 2 Partai Puncak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Empat pertandingan leg kedua 16 besar Liga Champions bakal terlebih dahulu diselesaikan.

Gelaran kompetisi sepak bola paling bergengsi di Benua Eropa, DI Liga Champions, akan mempertemukan empat tim raksasa.

Keempat laga tersebut yakni Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon, Barcelona vs Napoli, dan Bayern Muenchen vs Chelsea.

Selepas empat laga tersebut, gelaran Liga Champions akan diteruskan hingga partai final pada bulan Agustus.

Ya, 11 laga akan digelar dalam kurun waktu 14 hari pada bulan Agustus.

AFP/FABRICE COFFRINITrofi Liga Champions dipamerkan jelang drawing babak 16 besar di markas UEFA, Nyon, Swiss, 17 Desember 2018.



Sebelum menginjak ke gelaran Liga Champions yang akan kembali bergulir pada 8 Agustus 2020 nanti, berikut dua mitos ajang tersebut.

1. Kutukan

Sejak format Liga Champions bergulir pada 1993-1994 belum ada pelatih non-Eropa yang berhasil mengangkat trofi.

Paling tinggi mentok di final dan kalah, yakni Diego Simeone yang menangani Atletico Madrid.

Los Rojiblancos, julukan Atletico Madrid, dua kali gagal dalam partai final Liga Champions oleh dua lawan yang sama, yakni Real Madrid.