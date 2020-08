Ayahnya Pernah Jadi Ketua Partai, Nia Ramadhani Ogah Jadi Politisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nia Ramadhani ternyata memiliki darah politik.

Sang ayah Priya Ramadhani adalah seorang politisi.

Namun Nia Ramadhani tidak mau mengikuti jejak sang ayah di dunia politik.

Hal itu diungkapkan Nia Ramadhani dalam tayangan YouTube Sandiuno TV yang diunggah pada Rabu (5/8/2020).

Di awal tayangan, Sandiaga Uno bertanya apakah istri Ardi Bakrie itu ada niat untuk meneruskan menjadi seorang politisi.

"Ada niat nggak Nia ke politik?" tanya Sandiaga.

Menurut Sandiaga, ayah Nia Ramadhani pernah menjabat sebagai Ketua Golkar DKI Jakarta.

"Enggak, he he he," jawab Nia santai.

Mendengar jawaban tersebut, Sandiaga Uno ikut tertawa.

Namun sang istri, Nur Asia justu menggodanya.