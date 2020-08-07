Chord Gitar
Chord Lonteku Dinyanyikan Iwan Fals
Simak Chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.
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Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Lonteku MP3 yang dipopulerkan Iwan Fals dan lirik lagu Lonteku, serta Video Klip YouTube Lonteku.
Chord Gitar Lonteku MP3 Iwan Fals.
Intro : Em..C..Am..Em..
Em..C..Am..F..Em…..
..[2x]
Em D
hembusan angin malam waktu itu
C -G/B Am D Em
bawa lariku dalam dekapanmu..
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Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung