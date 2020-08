Ilustrasi. Download Film The Social Network Sub Indo, Streaming Film Justin Timberlake dan Armie Hammer

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Ini cara unduh film atau cara download film The Social Network dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo)

Termasuk, cara nonton film lewat streaming The Social Network di ponsel (HP).

Para pemain film The Social Network di antaranya Justin Timberlake dan Armie Hammer.

Bagaimana sinopsis film The Social Network?

The Social Network adalah sebauh film bergenre drama yang disutradarai oleh David Fincher.

Naskah film The Social Network ditulis oleh Aaron Sorkin yang mengadaptasi dari buku karya Ben Mezrich tahun 2009 berjudul 'The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal'.

Film The Social Network menggambarkan pendirian situs jejaring sosial Facebook dan tuntutan hukum yang dihasilkan.

Film The Social Network dibintangi oleh Jesse Eisenberg sebagai Mark Zuckerberg bersama Andrew Garfield yang memerankan Eduardo Saverin dan Justin Timberlake sebagai Sean Parker.

Film ini mendapatkan sambutan luas dengan kritik serta pujian untuk skenario, editing, skoring, akting dan arahannya.

Namun, beberapa orang termasuk Mark Zuckerberg sendiri mengkritik film in ikarena ada beberapa hal yang tidak akurat.