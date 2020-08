Gisella Anastasia Cerita ke Nikita Mirzani Pernah Diminta Gempita untuk Cium Pipi Gading Marten

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Gisella Anastasia membagikan pengalamannya sebagai single parent bagi Gempita Nora juga tentang jalinan asmaranya dengan Wijin kepada Nikita Mirzani.

Dalam vlog yang diunggah 'Crazy Nikmir REAL' Gisela menceritakan banyak kisah unik yang dialami bersama putrinya.

Gempi yang masih berusia 5 tahun itu sudah cukup pintar memahami kondisi orangtuanya.

Gisel menyebutkan jika Gempi selalu menganggap Mamanya adalah Ratu, sedangkan Papanya adalah Raja, lalu Gempi sendiri merupakan seorang putri.

Karena itulah, untuk memberikan pengertian kepada Gempi, Gisel menyebutkan jika ia dan sang Papa sudah berpisah kerajaan sehingga Raja dan Ratu tak lagi bisa tinggal bersama.

Meski telah mengerti, namun tetap saja Gempita terkadang tak memahami bagaiman situasi sebenarnya yang dihadapi kedua orangtuanya.

Gisel mengungkapkan, suatu hari, Gempi pernah menanyakan apakah Mamanya bisa mencium Papanya.

"Pernah nih dia bangun tidur lalu aku dipeluk, terus dia tanya "Mommy can you kiss my daddy?" "What? (jawab Gisel)" "Can you kiss my daddy?(tanya Gempi),"

""Kiss what???(tanya Gisel)" "kiss the lips of course (jawab Gempi)" "Apaan sih Gem nanya kayak gini, ini Mama pagi-pagi pusing banget dah, gimana mau jelasinnya"

"Dia nanya aku boleh nggak cium papanya, aku jawab of course can not,"