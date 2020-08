PT Tunas Honda Tawarkan Promo Merdeka Motor Honda Genio Periode Agustus 2020

Main dealer sepeda motor Honda Lampung, PT Tunas Honda (TDM) menawarkan promo menarik beragam line up untuk konsumen setianya selama periode Agustus 2020.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Main dealer sepeda motor Honda Lampung, PT Tunas Honda (TDM) menawarkan promo menarik beragam line up untuk konsumen setianya selama periode Agustus 2020.

“Ini adalah waktu yang tepat untuk konsumen untuk miliki produk Honda impian. Periode Agustus hingga akhir tahun, TDM berikan tawaran menarik yang sayang untuk dilewati,” jelas Jefri Krisna selaku Supervisor Marketing Tunas Honda dalam keterangan tertulis, Kamis (10/08/2020).

Promo yang ditawarkan TDM ini berlaku untuk tipe Matic yaitu Honda Genio.

Diskon yang diberikan pun tidak tanggung – tanggung yaitu hemat hingga Rp 1.000.000 an rupiah dengan angsuran Rp 23.000 an per harinya.

Promo ini memiliki syarat yaitu berlaku untuk PNS, Guru, Karyawan BUMN dan Swasta.

Nah tunggu apalagi segera kunjungi Dealer Honda terdekat dikotamu !. (*)