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Chord Gitar

Chord Gitar Efek Rumah Kaca 'Lelaki Pemalu'

Chord gitar atau kunci gitar atau chord Lagu Lelaki Pemalu milik Efek Rumah Kaca dan juga lirik lagu Lagu Lelaki Pemalu.

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Tribunnews/Herudin
Ilustrasi. Chord Gitar Efek Rumah Kaca 'Lelaki Pemalu' 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu menyukai lagu Lagu Lelaki Pemalu dipopulerkan Efek Rumah Kaca, berikut chord gitar atau kunci gitar atau chord Lagu Lelaki Pemalu.

Simak juga lirik lagu Lagu Lelaki Pemalu.

Berikut, chord Lagu Lelaki Pemalu milik Efek Rumah Kaca.

Intro: B-F#-B-F# G A B

       B-F#-B-F# G A B

 

Verse I

B      F# B  F# G A     B

senja akan segera berlalu

  B       F#     B      F#        G   A B

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Tags
Chord Gitar Efek Rumah Kaca
Lelaki Pemalu
chord gitar
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Reny Fitriani
Sumber: Tribun Lampung
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