Lirik Lagu Cuek - Rizky Febian

Kadang ku kesal dengan sikapmu

Yang selalu bertanya

Mana perhatianku

Mungkin kau

Tak pernah merasakan

Apa yang aku lakukan

Di setiap pengorbananku

S'lalu jadi yang kau mau

Menjaga di setiap saat

Tapi kau tak melihatnya

Reff

Mana ada aku cuek

Apalagi nggak mikirin kamu

Tiap pagi bangun ku selalu

Memikirkan kamu

Buka lagi itu hatimu

Agar kau tahu isi hatiku

Semua perjuanganku

Tertuju padamu

Mungkin kau tak pernah merasakan

Apa yang ku lakukan

Di setiap pengorbananku

S'lalu jadi yang kau mau

Menjaga di setiap saat

Tapi kau tak melihatnya

Reff

Mana ada aku cuek

Apalagi nggak mikirin kamu

Tiap pagi bangun ku selalu

Memikirkan kamu

Buka lagi itu hatimu

Agar kau tahu isi hatiku

Semua perjuanganku

Tertuju padamu

Mungkin kau tak merasa

Tak perlu perlihatkan

Rasa ingin ku milikmu

Janganlah kau merasa

Bahwa ku hanya main-main

Tolong dengarkanlah

Reff

Mana ada aku cuek (tuk kali ini saja)

Apalagi nggak mikirin kamu

Tiap pagi bangun ku selalu

Memikirkan kamu (semua caraku)

Buka lagi itu hatimu

Agar kau tahu isi hatiku

Semua perjuanganku (dan takkan meragu)

Tertuju padamu

Jangan meragu

Mana ada aku cuek

Apalagi nggak mikirin kamu

Tiap pagi bangun ku selalu

Memikirkan kamu

Buka lagi itu hatimu

Agar kau tahu isi hatiku

Semua perjuanganku

Tertuju padamu

Kita dipertemukan

Oleh cinta

Kita tak saling ingkar janji

Kita saling melengkapi

Hingga tua nanti ...