Drakorindo, Download Drakor Hear Your Voice, Streaming Drama Korea Lee Jong Suk dan Lee Bo Young

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Lee Jong Suk dan Lee Bo Young, dalam drama Korea Hear Your Voice, berikut sinopsis Hear Your Voice dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Hear Your Voice.

Bagaimanakah sinopsis Hear Your Voice?

Hear Your Voice hadir dan tayang di Net TV, mulai 3 Agustus 2020.

Drama Korea ini menggantikan serial drakor Net sebelumnya Suspicious Partner. Drama ini dapat disaksikan di saluran televisi Net TV setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16.30 WIB.

Menjadi salah satu drama Korea populer dan memiliki rating tinggi, Hear Your Voice sempat tayang di channel televisi RCTI.

Drama yang juga dikenal dengan judul I Hear Your Voice mengangkat genre Mystery, Crime, dan Fantasy.

Seri drama ini mengisahkan tentang seorang pria yang dapat membaca pikiran orang lain.

Karakter itu dibintangi aktor populer Korea yaitu Lee Jong Suk yang terkahir bermain di drama Korea “Pinocchio“.

Untuk lawan peran aktingnya adalah aktris cantik Lee Bo Young dari serial Mother.

• Drakorindo, Download Drakor Prison Playbook , Streaming Drama Korea Park Hae Soo

Drama Korea Hear Your Voice merupakan garapan dari sutradara Jo Soo-Won yang naskahnya ditulis oleh Park Hye Ryun.