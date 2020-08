TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk, simak aneka promo spesial dari restoran cepat saji KFC.

Pada periode Agustus 2020, KFC memberikan promo spesial, yang sayang untuk dilewatkan.

Seperti yang dikutip dari Instagram @kfcindonesia, KFC menawarkan promo bulan kemerdekaan dengan paket MAKAN BER-3 dari KFC! 5 ayam + 3 nasi mulai dari Rp 75.000 aja loh.

Yey, merdeka deh akhirnya dari kantong bolong!

Syarat dan Ketentuan

- Periode: 10-23 Agustus 2020

- Berlaku sepanjang hari

- Berlaku untuk Dine-in, Take Away, Home Delivery, Drive Thru, Online, dan KFC Box

- Tidak berlaku untuk pemesanan Catering dan semua gerai Bandara Soetta

- Pembelian Take Away dikenakan biaya tambahan

- Harga belum temasuk pajak, dan dapat berbeda di setiap wilayah.

Kunjungi gerai KFC di Kota mu sekarang dan dapatkan promonya.

Demikian penjelasan Promo KFC Agustus 2020, Makan Ber-3 Mulai dari Rp 75 Ribu. (Tribunlampung.co.id/Reny Fitriani)