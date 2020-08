Download Lagu MP3 Lewis Capaldi Full Album 15 Video YouTube, Termasuk Lagu Someone You Loved

Ilustrasi. Download Lagu MP3 Lewis Capaldi Full Album 15 Video YouTube MP3, Termasuk Lagu Someone You Loved

Lewis Marc Capaldi atau lebih dikenal dengan nama panggung Lewis Capaldi, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Skotlandia.

Lewis Capaldi lahir di Glasgow, Scotland, 7 October 1996.

Penyanyi 23 tahun ini telah mulai aktif bermusik sejak tahun 2017, kendati demikian mulai dikenal luas pada 2019.

Usai Lewis Capaldi, merilis singel berjudul Someone You Loved, yang berhasil menduduki puncak UK Singles Chart selama tujuh minggu.

Dimana lagu tersebut di bulan November 2019, mencapai nomor satu di US Billboard Hot 100, serta dinominasikan di Penghargaan Grammy Tahunan ke-62, untuk Song of the Year dan memenangkan Penghargaan Brit 2020 untuk Song of the Year.

