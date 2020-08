Promo Richeese Factory Agustus 2020, Buy 2 Get 3 Pembelian Cake In A Cup

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Richeese Factory menawarkan promo spesial untuk penikmat setianya.

Promo Richeese Factory yang bergulir kali ini yakni promo buy 2 get 3 pembelian Cake In A Cup.

Cocok banget nih buat kamu pecinta cake di manapun berada.

Yuk langsung cobain aja yuk Cheesemate, udah pada kangen kan sama kelembutan rasa di setiap lapisannya.

Seperti yang dikutip dari lama instagram @richeese_factory, berikut syarat dan ketentuan untuk mendapatkan promo Richeese Factory:



1. Promo Berlaku mulai 14 Agustus 2020.

2. Berlaku di seluruh outlet RF di wilayah tertentu yang tersedia Cake In A Cup.

3. Promo berlaku Dine In, Take Away, Delivery, dan Drive Thru.

4. Pemesanan melalui aplikasi online berlaku mulai 19 Agustus 2020.

5. Promo berlaku selama persediaan masih ada.

6. Harga belum termasuk pajak dan berbeda di beberapa outlet.

Buruan ke outlet Richeese Factory terdekat yang ada di kota kamu dan nikmati promonya sebelum kehabisan.

Demikian penjelasan Promo Richeese Factory Agustus 2020, Buy 2 Get 3 Pembelian Cake In A Cup. (Tribunlampung.co.id/Reny Fitriani)