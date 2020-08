Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Sepertiga Malam Dinyanyikan Rey Mbayang, 'Ku Yakin Kaulah Jawaban'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Di Sepertiga Malam milik Rey Mbayang, berikut kunci gitar atau chord gitar Di Sepertiga Malam.

Simak juga, lirik lagu Di Sepertiga Malam.

Berikut, chord gitar Di Sepertiga Malam yang dinyanyikan Rey Mbayang.

Intro: F.....C.....Dm....Em......G

C F

Saat kuputuskan bertemu orang tuamu

Dm F G

kuyakinkan diri kaulah yang terbaik

C

Dan saat kau memilih

F

Aku yang pantas untukmu

Dm F G

Hati ini berikrar tuk selalu menjagamu

Reff :

C

Ku yakin kaulah jawaban

Am Dm F G

Di setiap pintaku walau kubelum tahu namamu

C A

Bisikan di sujudku di sepertiga malamku

Dm Fm

Untuk kehadiranmu sempurnakan imanku

Intro: F C Dm Em G (Ha.. aaa.. aa)

C

Saat kau memilih

F

Aku yang pantas untukmu

Dm F G

Hati ini berikrar tuk selalu menjagamu

Reff :

C

Ku yakin kaulah jawaban

Am Dm F G

Di setiap pintaku walau kubelum tahu namamu

C Am

Bisikan di sujudku di sepertiga malamku

Dm Fm G (C)

Untuk kehadiranmu sempurnakan imanku

Musik: F C Dm Em G

Dm Em

Buang cerita lama

F Bb

Rangkai cerita baru

G Fm-Bb

Menua Bersamamu

Back to Reff

C

Ku yakin kaulah jawaban

Am Dm F G

Di setiap pintaku walau kubelum tahu namamu

C Am

Bisikan di sujudku di sepertiga malamku

Dm Fm G (C)

Untuk kehadiranmu sempurnakan imanku

Demikian, kunci gitar atau chord Di Sepertiga Malam yang dinyanyikan Rey Mbayang.