Resso Akan Gelar Konser Virtual 17-19 Agustus 2020, Ada Penyanyi Rizky Febian  

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Resso, sebagai aplikasi streaming musik sosial pertama di dunia, akan mengadakan Konser Virtual : #RESSOnited tanggal 17-19 Agustus 2020 pukul 20.00

Head of Music and Content Resso Indonesia Christo Putra mengatakan konser virtual ini menghadirkan The Panturas, Rahmania Astrini, Reality Club, Rizky Febian, Oslo Ibrahim x Romantic Echoes, dan Fourtwnty.

"Bagi yang ingin mengikuti konser virtual ini, bisa mengakses link yang akan kami bagikan di media sosial dalam waktu dekat," urai Christo dalam Media Briefing Online, Jumat, 14 Agustus 2020.

Konser virtual ini tidak akan diulang, atau disimpan dalam aplikasi Resso, jadi bagi yang ingin mengikuti konser virtual bisa mengakses link yang dibagikan nanti.

Konser virtual ini bisa diikuti oleh seluruh pengguna aplikasi Resso, dan bahkan yang belum memiliki aplikasi Resso bisa juga mengikutinya.

Tentunya dengan harapan setelah konser virtual ini, mereka akan menggunakan aplikasi Resso.

Menurut Christo, konser virtual ini diadakan sebagai dukungan kepada para musisi yang terdampak virus corona.

Dampak tersebut yakni, mereka tidak bisa lagi melakukan konser secara langsung, akibatnya pendapatan pun menurun

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Resso, akibat pandemi corona secara global pendapatan konser menurun hingga Rp 10 miliar.

"Sementara itu, orang yang mendengarkan musik streaming mengalami peningkatan selama pandemi corona, itu sebabnya kami mengadakan konser virtual ini," urai Christo.

Selain mengadakan konser virtual, bentuk kepedulian Resso lain terhadap musisi yang terdampak pandemi corona dengan mengadakan open donasi di BenihBaik.com

Dengan adanya konser virtual dan donasi, Resso berharap para musisi bisa terus berkarya, dan industri musik tetap hidup meskipun saat ini sedang ada pandemi corona.(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)