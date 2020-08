Chord Gitar dan Lirik Lagu Kulepas dengan Ikhlas Dinyanyikan Lesty Kejora, Selamat Kuucapkan Padamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Kulepas dengan Ikhlas milik Lesty Kejora, berikut kunci gitar atau chord gitar Kulepas dengan Ikhlas.

Simak juga lirik lagu Kulepas dengan Ikhlas.

Berikut, chord gitar Kulepas dengan Ikhlas yang dinyanyikan Lesty Kejora.

[Intro]

G Cm F Cm G

G Bm C Cm G

G Bm

Selamat.. kuucapkan padamu..

C

Wahai orang yang pernah

Cm G Cm G

Paling.. aku sayang..

G Bm

Ku lepas.. dirimu dengan ikhlas..

C

Moga Tuhan jagakan

Cm G

Dirimu.. dan dia..

Am G

Ku datang.. memberikan selamat

Dm G

Walau langkah kaki gamang

Dm G

Untuk kamu aku datang

Cm G

Semoga dirimu.. bahagia..

G Bm

Ku lepas.. dirimu dengan ikhlas

C Cm G

Semoga engkau.. dan dia.. bahagia..

[Intro]

Bm Em Bm Em

C Cm G

[Chorus]

G Bm

Dulu kita pernah berbagi rasa..

C Cm G

Kini kita hanya teman yang biasa

[Intro] Cm G

G Bm

Dulu kita.. bisa berencana..

C Cm G

Tapi Tuhanlah yang me..nakdirkan..

Am G

Hidup terus.. berjalan

Am G

Engkau tlah ku.. relakan

F C G

Pada Tuhan.. semua.. ku pasrahkan..

[Intro] F C G

G Bm

Selamat.. ku ucapkan padamu..

C

Wahai orang yang pernah

Cm G

Paling.. aku sayang..