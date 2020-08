Chord Gitar dan Lirik Lagu Perlahan Dinyanyikan Guyon Waton, 'Memang Salahku'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Perlahan milik Guyon Waton, berikut kunci gitar atau chord gitar Perlahan.

Simak juga, lirik lagu Perlahan.

Berikut, chord gitar Perlahan yang dinyanyikan Guyon Waton.

Intro :

C

F G Em Am

Dm G

C G Am G

Memang salahku

F C

Terlalu dingin denganmu

Dm G

Terlalu mendiamkanmu

C G Am G

Kau yang.. selalu..

F

Memperhatikanku

Fm G

Dan sebenarnya aku juga begitu..

F Em Am

Maafkanku.. yang selalu membuatmu

Dm

Terlalu lama menunggu..

F

Hingga akhirnya

G C

Kau pergi tinggalkan aku..

Reff :

F

Perlahan engkaupun

G Em Am

Menjauh dari diriku

Dm G C

Melupakan semua yang tlah terjadi..

F G

Jika harus meninggalkan

Em Am

Diriku untuknya

Dm G C

Tak rela… kau dengannya..

Intro: F G Em Am

Dm G C

F G Em Am

Dm G C G

C G Am Em

Memang salahku..

F Em

Terlalu dingin denganmu..

Dm G

Terlalu mendiamkanmu

C G Am Em

Kau yang selalu..

F

Memperhatikanku..

Fm G

Dan sebenarnya aku juga begitu..

F Em Am

Maafkanku.. yang selalu membuatmu

Dm

Terlalu lama menunggu..

F

Hingga akhirnya

G C

Kau pergi tinggalkan aku..

Reff:

F

Perlahan engkaupun

G Em Am

Menjauh dari diriku

Dm G C

Melupakan semua yang tlah terjadi..

F G

Jika harus meninggalkan

Em Am

Diriku untuknya

Dm G

Tak rela…

Intro G# C#

F#

Perlahan engkaupun

G# Fm A#m

Menjauh dari diriku

D#m G# C#

Melupakan semua yang tlah terjadi..

F# G#

Jika harus meninggalkan

Fm A#m

Diriku untuknya

C#m G# C#

Tak rela… kau dengannya..

(Outro) C# F# G# C#

Demikian, kunci gitar atau chord Perlahan yang dinyanyikan Guyon Waton, serta lirik lagu Perlahan. (Tribunlampung.co.id/resky mertarega saputri)