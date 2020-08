Chord Gitar dan Lirik Lagu Ujung Aspal Pondok Gede Dinyanyikan Iwan Fals, 'Tersentuh Sebuah Rencana'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat penggemar Iwan Fals, berikut kunci gitar atau chord gitar Ujung Aspal Pondok Gede.

Simak, lirik lagu Ujung Aspal Pondok Gede.

Berikut, chord gitar Ujung Aspal Pondok Gede dinyanyikan Iwan Fals.

Intro : G C G C …

G Bm Em D C D G C

G Bm Em D C D G C

G C

G Bm Em D C D G C

di kamar ini aku dilahirkan

G Bm Em D C D G C

di balai bambu buah tangan bapakku

G Bm Em D C D G C

di rumah ini aku dibesarkan

G Bm Em D C D G C G C

di belai mesra lentik jari ibu