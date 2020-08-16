Chord Gitar
Chord Gitar Selalu Ada 'Blackout'
Lagu Selalu Ada milik Blackout, berikut kunci gitar atau chord gitar Selalu Ada.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Selalu Ada milik Blackout, berikut kunci gitar atau chord gitar Selalu Ada.
Simak juga, lirik lagu Selalu Ada.
Berikut, chord gitar Selalu Ada yang dinyanyikan Blackout.
Intro: C
C
Betapa hancur hati
Am
hilang gairah hidup
Dm
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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Tribun Lampung