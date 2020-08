Harga Mobil Seken Nissan Grand Livina Agustus 2020 Mulai Rp 65 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Harga mobil seken Nissan Grand Livina Agustus 2020, mulai Rp 70 juta.

Berikut harga mobil seken Nissan Grand Livina berbagai type harga update Agustus 2020 sebagaimana dilansir laman GridOto, Minggu 16 Agustus 2020.

Cek Varian, Tahun, Spesifikasi, dan Harga Nissan Grand Livina Agustus 2020 di bawah ini.

Daftar Harga MOBIL BEKAS NISSAN GRAND LIVINA :

Nissan - Grand Livina Varian Tahun Spesifikasi Harga



1.5 SV M/T 2007 1.500 cc, 109 dk Rp 60 juta



1.5 XV A/T 2007 1.500 cc, 109 dk Rp 65 juta



1.5 XV M/T 2007 1.500 cc, 109 dk Rp 70 juta



1.500 cc, 109 dk 2007 1.800 cc, 124 dk Rp 90 juta



1.8 Ultimate A/T 2007 1.800 cc, 124 dk Rp 65 juta



1.8 Ultimate M/T 6Speed 2007 1.800 cc, 124 dk Rp 70 juta



1.8 XV A/T 2007 1.800 cc, 124 dk Rp 80 juta



1.5 SV M/T 2008 1.500 cc, 109 dk Rp 75 juta



1.5 XR A/T 2008 1.500 cc, 109 dk Rp 65 juta



1.5 XR M/T 2008 1.500 cc, 109 dk Rp 65 juta



1.5 XV A/T 2008 1.500 cc, 109 dk Rp 70 juta



1.5 XV M/T 2008 1.500 cc, 109 dk Rp 85 juta



1.8 Ultimate A/T 2008 1.800 cc, 124 dk Rp 70 juta



1.8 Ultimate M/T 6Speed 2008 1.800 cc, 124 dk Rp 75 juta



1.8 XV A/T 2008 1.800 cc, 124 dk Rp 90 juta



1.8 XV M/T 6Speed 2008 1.800 cc, 124 dk Rp 70 juta



1.5 XR A/T 2009 1.500 cc, 109 dk Rp 70 juta



1.5 SV M/T 2009 1.500 cc, 109 dk Rp 70 juta



1.5 XR M/T 2009 1.500 cc, 109 dk Rp 70 juta



1.5 XV A/T 2009 1.500 cc, 109 dk Rp 75 juta



1.5 XV A/T Ultimate 2009 1.500 cc, 109 dk Rp 75 juta



1.5 XV M/T 2009 1.500 cc, 109 dk Rp 80 juta



1.8 Ultimate A/T 2009 1.800 cc, 124 dk Rp 75 juta



1.8 Ultimate M/T 6Speed 2009 1.800 cc, 124 dk Rp 85 juta



1.8 XV A/T 2009 1.800 cc, 124 dk Rp 80 juta



1.8 XV M/T 6Speed 2009 1.800 cc, 124 dk Rp 110 juta



X-Gear M/T 2009 1.500 cc, 109 dk Rp 75 juta



1.5 SV M/T 2010 1.500 cc, 109 dk Rp 75 juta



1.5 XR M/T 2010 1.500 cc, 109 dk Rp 75 juta



1.5 XV A/T 2010 1.500 cc, 109 dk Rp 80 juta



1.5 XV A/T HWS Ultimate 2010 1.500 cc, 109 dk Rp 80 juta



1.5 XV A/T Ultimate 2010 1.500 cc, 109 dk Rp 80 juta



1.5 XV M/T 2010 1.500 cc, 109 dk Rp 85 juta



1.8 Ultimate A/T 2010 1.800 cc, 124 dk Rp 80 juta



1.8 Ultimate M/T 6Speed 2010 1.800 cc, 124 dk Rp 90 juta



1.8 XV A/T 2010 1.800 cc, 124 dk Rp 85 juta



1.8 XV M/T 6Speed 2010 1.800 cc, 124 dk Rp 85 juta



X-Gear M/T 2010 1.500 cc, 109 dk Rp 80 juta



1.5 SV A/T 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 80 juta



1.5 SV M/T 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 80 juta



1.5 XV A/T 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 90 juta





1.5 XV A/T HWS Ultimate 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 100 juta



1.5 XV A/T Ultimate 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 95 juta



1.5 XV M/T 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 90 juta



1.8 Ultimate A/T 2011 1.800 cc, 124 dk Rp 85 juta



X-Gear M/T 2011 1.500 cc, 109 dk Rp 85 juta



1.5 SV M/T 2012 1.500 cc, 109 dk Rp 85 juta



1.5 XV A/T 2012 1.500 cc, 109 dk Rp 95 juta



1.5 XV A/T HWS Ultimate 2012 1.500 cc, 109 dk Rp 110 juta





All New 1.5 HWS 2013 1.500 cc, 109 dk Rp 140 juta



All New 1.5 SV A/T 2013 1.500 cc, 109 dk Rp 120 juta



All New 1.5 SV M/T 2013 1.500 cc, 109 dk Rp 120 juta



All New 1.5 XV A/T 2013 1.500 cc, 109 dk Rp 130 juta



All New 1.5 XV M/T 2013 1.500 cc, 109 dk Rp 130 juta



All New 1.5 HWS 2014 1.500 cc, 109 dk Rp 150 juta



All New 1.5 SV A/T 2014 1.500 cc, 109 dk Rp 130 juta



All New 1.5 SV M/T 2014 1.500 cc, 109 dk Rp 130 juta



All New 1.5 X-Gear A/T 2014 1.500 cc, 107 dk Rp 115 juta



1.5 XV M/T 2015 1.500 cc, 109 dk Rp 143 juta



All New 1.5 HWS 2015 1.500 cc, 109 dk Rp 160 juta



All New 1.5 SV A/T 2015 1.500 cc, 109 dk Rp 140 juta



All New 1.5 SV M/T 2015 1.500 cc, 109 dk Rp 140 juta



All New 1.5 XV M/T 2016 1.500 cc, 109 dk Rp 160 juta



All New 1.5 HWS 2017 1.500 cc, 109 dk Rp 180 juta



All New 1.5 SV A/T 2017 1.500 cc, 109 dk Rp 160 juta



All New 1.5 SV M/T 2017 1.500 cc, 109 dk Rp 160 juta



All New 1.5 X-Gear A/T 2017 1.500 cc, 107 dk Rp 170 juta



All New 1.5 X-Gear M/T 2017 1.500 cc, 107 dk Rp 170 juta



All New 1.5 XV A/T 2017 1.500 cc, 109 dk Rp 170 juta



All New 1.5 XV M/T 2017 1.500 cc, 109 dk Rp 170 juta







( Tribunlampung.co.id )