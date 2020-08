Ilustrasi - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya (kiri) dan Wakil Bupati Edward Antony dikenal sebagai pasangan pemimpin yang harmonis dan solid dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya. Wakilnya Meninggal Dunia, Bupati Way Kanan Raden Adipati: Beliau Sosok yang Baik dan Jujur.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya merasa sangat kehilangan atas berpulangnya Wabup Edward Anthony.

Menurut Raden Adipati, Edward Anthony merupakan sosok yang baik.

Raden Adipati mengaku senang bekerja bersama dengan Edward selama masa kepimpinannya.

Wabup Edward, kata Adipati, juga mau mendengar aspirasi semua kalangan, mulai ASN, masyarakat, hingga jurnalis.

“Pak Edward orangnya gaul dengan siapa saja,” kata Raden Adipati Surya, saat dihubungi via telepon, Minggu, 16 Agustus 2020.

Kemudian kepada stafnya, yakni ASN di Way Kanan, lanjut Raden Adipati, almarhum mengayomi, serta tegas.

Raden Adipati bersama dengan Edward saling mengisi dan berbagi tugas melaksanakan roda pemerintahan.

Bupati Way Kanan itu juga mengatakan, jika sang wakil merupakan orang yang jujur.

“Pak Edward banyak koordinasi dengan ASN dalam menjalankan tugasnya,” ujar Raden Adipati Surya.

Untuk mengenangnya, Raden Adipati bersama dengan pejabat di Pemkab Way Kanan bersama-sama mengantarkan jenazahnya ke perisitirahan terakhirnya di kampung Ramsay, Way Tuba, Way Kanan.