Biodata Jung Yu Mi Pemeran The School Nurse Files, Cek Daftar Film dan Drama Korea Jung Yu Mi

Biodata Jung Yu Mi Pemeran The School Nurse Files, Simak Daftar Film dan Drama Korea Jung Yu Mi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi penggemar Jung Yu Mi dalam Drama Korea The School Nurse Files, berikut biodata Jung Yu Mi pemeran The School Nurse Files.

Simak juga daftar film dan Drama Korea yang diperankan The School Nurse Files.

Jung Yu Mi merupakan seorang pemeran asal Korea Selatan, Jung membuat debut film fiturnya dalam film Blossom Again, dimana ia meraih pengakuan akting.

Ia sejak itu membintangi film-film Family Ties, Chaw, My Dear Desperado, dan hit-hit box office The Crucible dan Train to Busan dan salah satunya yang akan tayang di Netflix.

Jung Yu Mi merupakan pemeran utama dalam Drama Korea The School Nurse Files.

oleh Jung Se Rang dan pertama kali diterbitkan 7 Desember 2015 oleh Minumsa.

The School Nurse Files digarap oleh sutradara Lee Kyoung Mi.

Serial K-Drama tersebut menceritakan tentang seorang guru yang mengajarkan keperawatan dan memiliki kemampuan dapat melihat hantu.

Guru tersebut sangat baik dan mencoba untuk membasmi hantu jahat dengan bantuan teman guru prianya.

Berikut biodata Jung Yu Mi pemeran The School Nurse Files, simak juga daftar film dan Drama Korea yang diperankan The School Nurse Files.